Brad Pitt ar avea o noua relatie

- Actorul in varsta de 50 de ani a ramas din nou singur. Dupa o relație de șase ani cu Morgan Brown, Gerard e din nou disponibil. Nu este pentru prima data cand cei doi anunța ca s-au desparțit, fiindca au mai facut-o de cateva ori pe parcursul celor șase ani de relație. De data aceasta... View Article

- Actrița Jada Pinkett Smith a confirmat relația cu artistul August Alsina. Will Smith și Jada Pinkett Smith au participat vineri la o ediție speciala a emisiunii sale „Red Table Talk” și au discutat despre zvonurile legate de realația lor, potrivit CNN.Cuplul format din Will Smith, 51 de ani, șisoția…

- Guvernul olandez a ajuns la o intelegere cu Franta si contribuie cu 3,4 mld. euro la salvarea Air France-KLM Guvernul olandez a ajuns la o intelegere cu Franta si va contribui cu 3,4 miliarde de euro la acordul de salvare al Air France-KLM, care a tensionat relatiile intre actionarii operatorului aerian,…

- Jeremy Mathieu, ​fundasul francez al echipei Sporting Lisabona, s-a accidentat grav la genunchi la un antrenament si a decis sa puna capat carierei lui de fotbalist profesionist, la vârsta de 36 de ani, informeaza lefigaro.fr.Mathieu intentiona sa se retraga la finalul sezonului viitor,…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a convocat luni 22 iunie, Comitetul Național pentru Situații de Urgența care a adoptat hotararea nr. 31 prin care a fost actualizata lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare (zona verde). Excepția se aplica persoanelor asimptomatice care…

- Brad Pitt si Angelina Jolie vor lansa pe piata un vin spumant roz. Cei doi detin impreuna un domeniu viticol in sudul Frantei, Chateau Miraval.Desi sunt despartiti de patru ani, Angelina Jolie si Brad Pitt au inca multe lucruri in comun in afara de cei sase copii. De exemplu, un domeniu viticol…

- Actorul de filme de actiune, cu o avere de peste 15 mil. $, s-a decis sa isi incerce, din nou, norocul, cerand-o de sotie pe Emma Krokdal. Acesta a mai fost casatorit o singura data si are doua fiice.

