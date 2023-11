Braconaj la sturioni! În Dunăre au fost găsite setci cu 32 de sturioni, dar braconierii au scăpat Deși pescuirea sturionilor este interzisa in Romania dar și in țarile riverane Marii Negre, pe Dunare braconierii continua sa pescuiasca morun, nisetru, pastruga și cega, chiar cu ajutorul unor navoade de sute de metri, pentru pescuit industrial. O echipa de comisari de la Garda de Mediu din Galați și polițiști din cadrul Serviciului Ordine Publica de la Inspectoratul de Poliție Galați au efectuat un control pe Dunare și au descoperit in aval de Galați, in zona Milei Maritime 78, mai multe setci instalate pentru capturarea peștilor, in special a sturionilor. „Persoane necunoscute au desfașurat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

