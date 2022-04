Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta Biroului Politic Judetean al PNL Iasi, intrunita astazi, a fost votata in unanimitate motiunea de candidatura la presedintia Partidului National Liberal a lui Nicolae Ciuca, actual premier al Romaniei, anunta filiala intr-un comunicat oficial. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Congresul extraordinar al Partidului National Liberal (PNL) se intruneste, duminica, la Palatul Parlamentului, pentru alegerea noului presedinte, premierul Nicolae Ciuca fiind singurul candidat la aceasta functie.Ciuca si-a depus candi datura la sefia PNL miercuri, in ultima zi in care era posibil acest…

- Liberalii buzoieni s-au intrunit, joi dupa amiaza, in Colegiul Director Județean al partidului, ocazie cu care a fost prezentata, dezbatuta și votata moțiunea de candidatura a domnului premier Nicolae-Ionel Ciuca la funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Moțiunea “Uniți pentru o Romanie…

- Membrii Comitetului Director Județean al PNL Neamț au votat in unanimitate susținerea moțiunii premierului Nicolae Ciuca, „Uniți pentru o Romanie stabila și puternica”, prin care acesta și-a depus candidatura la conducerea Partidului Național Liberal. In actuala Coaliție de guvernare, perspectiva …

- „Dragi liberali, am decis sa scriu aceste randuri din dorința de a transmite ceea ce simt in aceste momente cand imi asum sa candidez pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la ale carui valori am aderat și carora, impreuna, le vom da relevanța prin acțiuni și decizii de care sa…

- Senatorul Maricel Popa, presedintele PSD Iasi si-a manifestat ingrijorarea cu privire la lipsa de consecventa in pozitionarile publice din ultimul timp ale liderilor politici PNL Iasi subliniind faptul ca in acest mod vor fi greu de identificat parghiile necesare pentru construirea unei aliante politice…

- Banca Transilvania (BT), cea mai mare banca din Romania, s-a alaturat Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF, conform unui comunicat remis, luni, AGERPRES. Datorita acestui parteneriat, BT va transpune principiile CONAF, in linie cu Strategia Uniunii Europene pentru Egalitate…

- Presedintele PNL, Florin Citu, afirma ca primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, s-a autosuspendat din toate functiile detinute in partid, iar in acest context PNL nu are “nicio parghie sa-i ceara altceva”. Citu admite ca situatia edilului din Iasi aduce prejudicii de imagine partidului. “In acest…