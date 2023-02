BoyWithUke a lansat EP-ul Antisocial BoyWithUke a lansat EP-ul “Antisocial”. Proiectul cu trei piese se mandrește cu noul single „idtwcbf (friends).” Pe melodie, ukulele-ul lui BoyWithUke trece prin beat-craft-ul inghețat, in timp ce vocea lui abia șoptește. BoyWithUke spune: „Antisocial este un EP unic pentru mine, deoarece acestea sunt printre primele lansate in care am colaborat efectiv cu alți producatori/ingineri vocali. Fiecare melodie din EP a avut propriul sau proces de creație și este incitant sa pot impartași cu toata lumea.” Include, de asemenea, „Nosedive” si „Rockstar”. Acesta din urma a inregistrat peste 4 milioane… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

