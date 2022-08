Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Ucraina, refugiat in Romania, a fost acuzat ca a violat o fetita, in Bucuresti. El a fost dat in urmarire internationala si este cautat de autoritatile romane, informeaza Antena 3. Fedorov Yevhen, un refugiat ucrainean in varsta de 45 de ani, a fost dat in urmarire internationala, dupa…

- Continuam astazi sa ii prezentam pe elevii care ne-au adus bucurie și cinste prin reușitele lor, punctand maxim la examenul de bacalaureat in sesiunea de vara 2022. Daca in ediția anterioara am cunoscut-o pe Cristina Zarnescu din Onești, astazi ramanem in orașul de pe Trotuș, acolo unde s-a mai „marcat”…

- Proiectul Erasmus+ ,,Bullying not in my school” se apropie de finalul perioadei de implementare. In luna mai, a avut loc cea de a cincea mobilitate a proiectului, in Atena, Grecia. Au fost prezenți elevi și profesori din școlile partenere din Portugalia, Turcia, Polonia, Grecia și Romania. Echipa de…

- O noua proba de forța din partea atleților legitimați la CSM Onești. Cu ocazia Campionatelor Naționale de Seniori și Tineret derulate la Craiova in ultimul weekend din iunie, gruparea de pe Trotuș s-a laureat lidera incontestabila, cucerind 25 de medalii, dintre care 16 la Seniori și 9 la Tineret. Din…

- Miza competiției desfașurate la Gheorghieni a fost mare, din mai multe puncte de vedere. In primul rand, a fost definitivarea loturilor naționale de Juniori și Cadeți pentru Campionatele Europene. In al doilea rand, pentru mulți sportivi era un start in boxul internațional și impresia de bun-augur,…

- Primarul Bacaului a primit, astazi, o delegație oficiala a Ambasadei Republicii Armenia in Romania, condusa de Excelența sa, ambasadorul Sergey Minasyan, insoțit de reprezentanții Arhiepiscopiei Armene din Romania. Prilejul l-a constituit inaugurarea Monumentului comemorativ Hacikar, o cruce de piatra,…

- La data de 27 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu cei din cadrul Politiei municipiului Onesti si criminaliști, au pus in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara pe raza localitatii Targu- Trotus la imobilele folosite de 5 persoane, trei barbați…

- Dupa o saptamana de stat in Bacau, strainii s-au indragostit de Romania și de romani Timp de o saptamana, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacau a fost gazda pentru 21 de elevi și 7 profesori, din trei colțuri ale lumii: Turcia, Grecia și Spania. Evenimentul care a reunit cele patru țari…