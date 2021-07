Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul inotator roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 m liber la Campionatele Europene de natatie pentru juniori, competitie care se desfasoara la Roma (Italia). „Delfinul” in varsta de 16 ani a terminat cele patru lungimi de bazin cu timpul de 1:45.95 și și-a trecut in palmares…

- Trei pugilisti romani, Angelo Teodosescu (cat. 80 kg), Andra Sebe (cat. 60 kg) si Amalia Nita (cat. 63 kg), vor lupta pentru aur la Campionatele Europene de box pentru juniori de la Tbilisi, dupa victoriile obtinute vineri, in semifinale. Vicecampionul european Angelo Teodosescu s-a calificat in finala…

- Trei pugiliste romane si-au asigurat, miercuri, medalii la Campionatele Europene de box pentru juniori de la Tbilisi, dupa ce s-au calificat in semifinale, potrivit Agerpres. Alexandra Bercea avea deja asigurata o medalie, avand in vedere ca la cat. +80 kg sunt doar patru sportive inscrise, ea urmand…

- Three Romanian female boxers on Wednesday secured medals at the EUBC Junior European Boxing Championships in Tbilisi, after advancing to the semi-finals. Alexandra Bercea had already secured a medal, considering that in the +80 kg category there are only four athletes competing. She will fight Dilan…

- Romania a inregistrat o victorie si o infrangere duminica la Campionatele Europene pentru juniori de la Tbilisi, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Box. La categoria 70 kg, Andrei Ilie Bratu s-a calificat in optimi dupa ce a trecut, cu decizie impartita, 3-2, de turcul…

- Pugilistul roman Daniel Girleanu a debutat cu o victorie, sambata, la Campionatele Europene de box pentru juniori de la Tbilisi, la care Romania participa cu 23 de sportivi. Daniel Girleanu, fratele mai mic al lui Cosmin Girleanu, boxer calificat la JO 2020, a reusit sa acceada in optimile cat. 54 kg,…