- La ultimul termen din dosarul de la Judecatoria Sectorului 1, in care Cristian Boureanu este judecat pentru ultraj, procurorul a cerut condamnarea fostului deputat la doi ani si sase luni de inchisoare cu executare. Decizia nu va fi definitiva.

- Procurorii DNA au cerut luni, la Instanta suprema, condamnarea fostului deputat Sebastian Ghita la inchisoare cu executare in dosarul in care acesta este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Anda Badea)

- Procurorii DNA au cerut miercuri, la Instanta suprema, sporirea pedepselor primite de inculpatii judecati in dosarul "Gala Bute", in care Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu, informeaza Agerpres.Pe 29 martie 2017,…

- Procurorii de la Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 1 au decis ca polițistul care l-a lovit pe Cristi Boureanu a fost în legitima aparare și au clasat plângerea fostului deputat. Dosarul a fost clasat pentru ca politistul care l-a lovit…

- Victor Becali, condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoar in dosarul in care a fost condamnat impreuna cu fratele sau, Ioan, ca i-au dat mita de 200.000 de euro fostei judecatoare Geanina Terceanu, ramane in inchisoare, instanta respingand joi cererea sa de liberare conditionata. Decizia nu este…