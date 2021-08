Un adolescent in varsta de 16 ani s-a inecat, luni dupa-amiaza, in raul Siret, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, tanarul a disparut in Siret, pe raza localitatii Tudora, iar pentru cautarea acestuia au intervenit pompierii din cadrul Detasamentului de Pompieri Botosani. ‘Din informatiile primite de la persoanele care se aflau in zona, baiatul, in varsta de 16 ani, se afla la scaldat si, la un moment dat, a intrat in apa si nu a mai fost vazut. Dupa aproximativ 45 de minute de la inceperea cautarilor, pompierii…