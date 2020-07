Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a prezentat noile restrictii decise in sedinta de Guvern de miercuri. "In seara aceasta a fost adoptata modificarea anexelor 2 si 3 ale Hotararii de Guvern nr. 553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a decis, miercuri, sa instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie de catre toate persoanele din judet cu varsta de peste 5 ani, in spatiile aglomerate, inchise sau deschise, informeaza Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, se…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a decis, miercuri, ca purtarea mastii de protectie sa fie obligatorie, din 1 august, in piete si targuri, precum si pe arterele pietonale intens circulate ale localitatilor din judet, transmite Agerpres.Romania se confrunta cu o crestere ingrijoratoare…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, astazi, masurile impotriva raspandirii COVID-19. Purtarea maștii in spațiile deschise aglomerate devine obligatorie și la Brașov. Astfel, de la 1 august nu vom mai putea ieși pe strada, la piața, balciuri, evenimente in aer liber sau in orice alt…

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a anunțat ca analizeaza mai multe masuri pentru pastrarea distanțarii fizice in zonele aglomerate. Una dintre acestea se refera la posibilitatea de a impune purtarea maștii in astfel spații aglomerate, chiar daca sunt in aer liber. Totuși, autoritațile locale vor fi…

- Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a afirmat, intrebata despre posibilitatea purtarii mastii de protectie in spatiile deschise, in zonele aglomerate, ca se va sfatui cu cei din Comitetul pentru Situatii de Urgenta si cu virusologii, respectiv epidemiologii.

- HOTARARE potrivit careia incepand cu data de 30.07.2020, ora 06.00, se extinde PURTAREA OBLIGATORIE a maștii de protecție și in spațiile publice deschise in care sunt organizate piețe, targuri sau oboare

Purtarea maștii ar putea fi obligatorie și in spațiile deschise aglomerate, ca urmare a creșterii numarului de cazuri de COVID-19.