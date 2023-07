Botoșani: Prejudicii de până la 60.000 de euro prin înșelăciuni privind tranzacționarea de criptomonede Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani are inregistrate 11 dosare penale, in care persoanele vatamate au suferit prejudicii de pana la 60.000 de euro, prin inșelaciuni privind tranzacționarea de criptomonede. Victimele sunt abordate prin diferite metode, cum ar fi mesaje email sau pe pe rețele de socializare și li se prezinta, de cele mai multe ori prin folosirea imaginii unei persoane publice, posibilitatea de a obține caștiguri importante, printr-o investiție minima, in tranzacționarea de criptomonede. Persoanele sunt atrase in relații romantice online și sunt convinse sa investeasca in… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

