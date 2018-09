Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca va deschide lista de candidati a acestei formatiuni la alegerile europarlamentare de anul viitor. El a adaugat ca, in cazul in care va obtine mandatul de deputat in Parlamentul European, va renunta la el. "Am luat o decizie in cadrul conducerii centrale. La Parlamentul European eu voi fi pe primul loc, dar nu merg la Bruxelles. Ma voi retrage ca sa intre ceilalti, dar in felul acesta vreau sa arat ca fiecare din cei de pe lista este un om pe care il asum. Daca eu pun numele Victor Ponta…