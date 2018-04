Statul roman ar putea relua, anul viitor, lucrarile la barajul de la Varful Campului, care au inceput in 1987 si care au fost realizate doar in proportie de doar 70%, a anuntat, vineri, la Botosani, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes.



Acesta a vizitat acumularea de pe raul Siret si a dat asigurari ca vor fi intreprinde demersurile necesare pentru reluarea finantarilor pentru aceasta investitie.



"Unul dintre obiectivele importante pe care am vrut sa il vizitez si sa il vad la fata locului a fost aceasta acumulare de la Varfu Campului care este un obiectiv sau o investitie…