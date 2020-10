Un focar de infectie cu noul coronavirus a fost inregistrat la un centru privat de dializa din municipiul Dorohoi, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani, Monica Adascalitei. Potrivit sursei citate, cel de-al treilea caz de imbolnavire in randul pacientilor cu probleme renale a fost confirmat vineri, iar autoritatile sanitare au decis carantinarea unitatii de dializa. ‘Astazi (n.r. – vineri) am avut al treilea caz la acest centru de dializa si am fost nevoiti sa declaram focar. Se iau toate masurile care se impun in astfel de situatii’, a afirmat…