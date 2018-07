Administratia Barajului Stanca-Costesti a decis duminica sa creasca volumul de apa evacuat din lac, pentru ca acesta sa fie pregatit de preluarea unei unde de viitura anuntate pe raul Prut. Directorul barajului, Mircea Vucovici, a declarat, pentru AGERPRES, ca volumul de apa evacuat in aval se ridica la 220 mc/s, in conditiile in care sambata erau evacuati 169 mc/s. Masura a fost luata pe fondul instituirii unei avertizari Cod galben de inundatii pe raul Prut. "Am dat drumul la priza de rezerva si suntem pregatiti ca, in cazul in care este nevoie, sa crestem volumul de apa evacuata. Aceste decizii…