'Both directions at once: The Lost album', albumul pierdut al legendarului John Coltrane a fost lansat

'Both directions at once: The Lost album', albumul pierdut al…

'Both directions at once - The Lost album', albumul cu inregistrari inedite ale celebrului artist de jazz John Coltrane, a fost lansat vineri, dupa jumatate de secol de la moartea legendarului saxofonist american, relateaza AFP. Inregistrarile necunoscute ale legendarului saxofonist oscileaza intre blues, jazz traditional si free jazz. Piesele inedite ale legendarului artist de jazz John Coltrane si cvartetului sau, datand din 1963, au fost lansate in acest nou album de casa de inregistrari Jazz Impulse!, cu sediu la New York. 'Both directions at once' este o perla rara iar lansarea…