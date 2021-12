Stiri pe aceeasi tema

- În minutul 19 al partidei cu Iran, la scorul de 12-2 pentru România, Oana Bors a scapat pe contraatac si a marcat primul gol la nationala. Jucatoarea în vârsta de 18 ani a avut o aterizare nefericita si s-a accidentat grav la genunchiul drept, parasind terenul pe targa si plângând…

- Vant puternic la malul marii Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari pentru municipiul Constanta.Facem apel la cetateni sa evite adapostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stalpilor, panourilor publicitare, precum si a imobilelor aflate in constructie, iar conducatorii…

- Consilierii județeni sunt așteptați saptamana care urmeaza la doua ședințe de Consiliu Județean. Prima dintre ele este programta pentru maine, 22 noiembrie, ora 14.00, in sistem online. Ordinea de zi nu este una foarte stufoasa, cuprinde mai multe proiecte de hotarare cu trimitere catre susținerea sportului…

- REȘIȚA – Junioarele II de la Liceul Teoretic „Traian Vuia” din Reșița au invins duminica, 14 noiembrie, cu scorul de 27-18, echipa AHCS Cițu Timișoara! „A fost un joc greu impotriva echipei din Timișoara. Ma așteptam la acest lucru pentru ca juca locul 1 cu locul 2. Formația Cițu Timișoara este una…

- Sala Sporturilor Constantin Jude din Timișoara va fi duminica, 24 octombrie, scena unui nou episod al programului Plan Talent. Inițiat de FRH, acesta țintește descoperirea și formarea celor mai buni juniori din țara, astfel incat sa existe „o metoda comuna de lucru și sa formam jucatori cat mai valoroși”.…

- Municipiul Pitești, pe harta concursurilor de orientare cu tradiție in Romania! In perioada 08-10 octombrie, la Pitești, Federația Romana de Orientare, Asociația Zimbrul Carpatin Pitești și Clubul Sportiv Ecosport Ramnicu Valcea, cu sprijinul Primariei Municipiului Pitești, organizeaza urmatoarele competiții…

- BAILE HERCULANE – Campionatul Național de powerlifting, organizat la Baile Herculane in perioada 1-2 octombrie, reunește la start toate cluburile afiliate Federației, peste 50! Concursul este organizat de Federația Romana de Powerlifting, sub egida Ministerului Tineretului și Sportului, in colaborare…

- ”Ce am facut eu anul asta se va vedea, din pacate, incepand cu iarna urmatoare. Ce pot sa spun este ca iarna asta o sa fie puțin mai bine decat anul trecut, ceea ce inseamna ca o sa avem mulți bucureșteni care o sa aiba același disconfort, din pacate”, a spus primarul luni seara, la un post TV.Edilul…