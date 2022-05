Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile pietei telecom din Romania au crescut cu 2,1% in 2021, fata de anul anterior, pana la valoarea de 17,1 miliarde de lei, conform datelor prezentate, marti, de catre vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Eduard Lovin, intr-o conferinta…

- Nu razboiul din Ucraina poarta vina pentru creșterea galopanta a prețurilor in Romania, transmit liderii AUR: „Explozia prețurilor in Romania, rezultatul politicilor regimului Iohannis și al nereformarii statului de 32 de ani”.

- Carbunaru a declarat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ca a fost aprobat memorandumul pentru compensarea cresterii pretului la combustibil. “A fost aprobat memorandumul cu tema Incadrarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil generat de conflictul…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca urmeaza sa fie aprobata ordonanta de urgenta prin care vor fi alocate 1,77 miliarde de lei pentru a compensa cresterea preturilor la materialele de constructii. ‘Luni seara anuntam un pachet de masuri economico-sociale, denumit…

- ”In ultimii ani, lumea s-a confruntat cu provocari neasteptate – cand impactul pandemiei a inceput sa se atenueze, au urmat evenimentele tragice din Ucraina. Aceasta perioada a fost dificila pentru orice companie, dar unele s-au dovedit a fi mai reziliente decat altele. TBI Bank a lansat o multime de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, recunoaste ca, in contextul razboiului din Ucraina, a existat foarte mare ingrijorare in randul populatiei din Romania privind o posibila expunere la radiatii. Acesta apreciaza efortul depus de Antibiotice S.A de a reusi intr-un timp record sa fabrice 30 de milioane…

- Previziunile economice ale CE pentru anul 2022 estimeaza ca, in urma unei expansiuni semnificative de 5,3% in 2021, economia UE va crește cu 4,0% in 2022 și cu 2,8% in 2023. In privința Romaniei, se estimeaza ca, in 2022, creșterea economica va fi de 4,2%, respectiv 4,5% in anul 2023. De asemenea, in…

- Anul trecut, 699 de apartamente cu o suprafata totala de 62.514 mp, 926 de locuri de parcare si 69 de spatii comerciale si alte unitati au fost vandute si pre-vandute in 2021 pentru un total de 202,2 milioane de euro, in crestere cu 115% fata de 2020. ” One United Properties (BVB: ONE), dezvoltator…