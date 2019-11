Bosch a investit 7 mil. euro la Blaj intr-o noua cladire de spatii de birouri si laboratoare de testare

Stiri pe aceeasi tema

- BOSCH a inaugurat la Blaj o cladire de birouri unica in Romania. Compania a implementat acolo cele mai noi standarde la nivel mondial, pentru asemenea tipuri de cladiri. 250 de angajați vor munci intr-un spațiu foarte modern, cu zone pentru comunicare, sali de ședințe care pot fi folosite ad-hoc, spații…

- Joi, 7 noiembrie 2019, la Blaj va avea loc inaugurarea oficiala a noii cladiri de birouri din incinta fabricii Bosch. Printre invitații care au confirmat participarea la eveniment se numara Consulul German la Sibiu, Hans Erich Tischler, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, primarul…

- Ziarul Unirea Maine, Bosch inaugureaza o noua cladire de birouri la fabrica din Blaj Maine, Bosch inaugureaza o noua cladire de birouri la fabrica din Blaj Joi, 7 noiembrie, la Blaj, va avea loc inaugurarea oficiala a noii cladiri de birouri din incinta fabricii Bosch. Printre invitații care au confirmat…

- Veeam Software a inchiriat aproximativ 2.300 mp de spatii de birouri, cu posibilitatea de extindere, in cladirea Business Garden Bucharest detinuta de catre Vastint Romania in zona Orhideea, ca parte din strategia de crestere a echipei in contextul...

- Un birou confortabil si bine organizat este un birou in care progresul vine de la sine. Pornind de la acest gand, DistinctMob SRL a pus bazele unei game variate de piese de mobilier office, realizate din cele mai bune materiale. Compania considera ca timpul petrecut la birou trebuie sa fie…

- Forte Partners dezvolta doua proiecte in valoare de 40 de milioane de euro, respectiv 65 milioane de euro. Compania va investi in doua cladiri de birouri in zona Calea Victoriei, potrivit Mediafax.„Lucrarile la proiectul Matei Millo, o cladire de birouri cu noua etaje, au fost demarate in…

- Pompierii au intervenit, joi, pentru stingerea a doua incendii care au izbucnit in centrul Ploiestiului. Unul dintre incendii a mistuit mai multe anexe gospodaresti, iar cel de-al doilea a produs pagube intr-o cladire de birouri.

- Volumul investițional din primul semestru al anului 2019 s-a ridicat la aproximativ 410 de milioane de euro, in creștere cu 6% fața de perioada similara a anului trecut, cand pe piața locala s-au realizat tranzacții in scop investițional cu o valoare de 386 de milioane de euro, potrivit calculelor și…