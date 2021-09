Bosch a deschis a treia hală de producţie la Cluj, investiţie de 55 de milioane de euro Compania implementeaza in noua hala diverse proiecte de eficienta energetica pentru o productie sustenabila. Noua cladire acopera o suprafata construita de 34.500 de metri patrati. Noua hala de productie permite fabricarea de unitati electronice de control de inalta calitate pentru vehicule electrice. ”Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii si servicii, a inaugurat a treia hala de productie in cadrul fabricii de componente electronice auto din Cluj. Investitia totala in noua unitate de productie se ridica la aproximativ 55 de milioane de euro. Noua cladire are o suprafata totala construita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

