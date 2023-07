Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: CIUDAȚENII… LA VOLAN De la IPJ Vaslui am primit o informație, care ne arata ca șoferii nu respecta toți cea mai importanta regula: Sa NU bea cand pleaca cu mașina! Accidentul de astazi, produs pe B-dul Epureanu din Barlad, a fost intre o mașina care circula de la Gradina spre Tecuci, condusa…

- INVAȚAMANT… Ministerul Educației a publicat rezultatele examenului de Titularizare, proba scrisa. Din cei 519 de candidați prezenți, doar doi au reușit sa obțina nota 10: Alexandra Luca din Vetrișoaia, la Consiliere Psihopedagogica (1 an vechime) și Berta Maria Moldoveanu din Barlad, la Educație plastica…

- MOTTO: “Decat crap gras in crescatorie, mai bine caras pricajit in balta!”, nea Nelu Pescarul Un filosof obosit și scarbit de intrigile lumești, un bunic care ignora cu un zambet ințelegator și pacifist poznele și boroboațele celor mici! Așa l-am vazut și urmarit cu sufletul la gura pe Dalai Lama de…

- DE NECREZUT Ploaia torentiala din data de 2 iulie a.c., dupa-amiaza a inundat strazile din Barlad. Dar cea mai afectata a fost B-dul Epureanu. Masinile care circulau pe acest bulevard proaspat „modernizat” erau la un pas sa se scufunde, iar cetatenii care mergeau „pe apa” au invadat internetul a de…

- INCONȘTIENT… In aceasta dupa amiaza s-a produs un accident rutier in Barlad, pe trecerea de pietoni, in sensul giratoriu de la Gura Leului. O femeie de 67 de ani, care traversa impreuna cu nepoata sa de 20 de ani, pe trecea de pietoni, a fost lovita in plin de un autoturism. Batrana a fost ranita…

- SANCTIUNI… Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Vaslui a derulat o campanie de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legislatiei in domeniu. Comisarii s-au axat pe serviciile oferite consumatorilor la desfasurarea activitatii in transportul feroviar, ca parte…

- ANUNȚ… Primarul Barladului a anunțat stadiul de execuție a lucrarilor ce vizeaza reabilitarea sistemului sanitar barladean. Practic, finalizarea acestor proiecte aduc sistemul sanitar barladean la un nivel european. Este singurul pariu pe care Dumitru Boroș l-a caștigat pentru alegatorii sai, dupa ce…

- CU REPETIȚIE… Dupa mai bine de 3 ani de cand un scandal de zile mari avea sa se petreaca in comunitatea rroma din Barlad, magistrații Curții de Apel au ajuns la finalul dosarului dar au decis o noua amanare a dosarului. De data aceasta, așteptarea ar trebui sa fie de numai cateva zile, pana cand […]…