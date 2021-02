Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson va vizita Scotia saptamana aceasta pentru a pleda ca scotienii sa respinga separatismul dupa ce premierul Scotiei a cerut un alt referendum pentru independenta, potrivit The Sun, relateaza Reuters luni. Duminica, Nicola Sturgeon a declarat ca spera ca un rezultat bun…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson ar pierde majoritatea absoluta si chiar propriul loc daca ar avea loc acum alegeri generale in Regatul Unit, la care nici conservatorii, nici laburistii nu ar castiga o majoritate absoluta, potrivit rezultatului unui sondaj publicat duminica de compania Focaldata,…

- Stanley Johnson, 80 de ani, tatal premierului britanic Boris Johnson, nu vrea sa rupa legaturile cu Uniunea Europeana dupa Brexit, iar pentru asta el a demarat procedurile de solicitare a unui pasaport francez, relateaza Agerpres, care citeaza Reuters.Stanley Johnson, fost membru al Parlamentului European…

- Premierul britanic Boris Johnson a semnat miercuri acordul privind relatiile viitoare dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit, adaugand semnatura sa celor ale liderilor UE, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''L-am citit? Raspunsul este 'da' '', a declarat Johnson dupa semnarea…

- Premierul britanic Boris Johnson se va deplasa in India in ianuarie, in prima sa vizita in aceasta tara de la preluarea functiei, in incercarea de a consolida legaturile comerciale si investitiile si pentru coordonarea in combaterea schimbarilor climatice, a transmis marti biroul sau, potrivit Reuters,…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a declarat miercuri, 9 decembrie, ca niciun lider britanic nu ar putea accepta solicitarile asupra carora „insista, in prezent, Uniunea Europeana”. Conform agenției Reuters, Boris Johnson a adaugat ca, desi este necesar un acord comercial, Marea Britanie poate prospera…

- Premierul britanic Boris Johnson a apreciat marti ca pozitiile Londrei si Uniunii Europene asupra relatiei viitoare sunt inca foarte indepartate, inainte de a se deplasa in zilele urmatoare la Bruxelles pentru a incerca sa deblocheze negocierile, transmit Reuters si AFP. ''Eu sunt intotdeauna…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat joi investitii in aparare de o anvergura fara egal in ultimii 30 de ani, estimand ca situatia internationala este ''mai periculoasa'' si "mai intens competitiva" decat oricand dupa razboiul rece, informeaza AFP. Aceste cheltuieli reprezinta…