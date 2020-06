Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic mizeaza pe construirea de infrastructuri pentru a susține economia pusa la grea încercare de pandemia de coronavirus.Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, va dezvalui marți, 30 iunie, un mare plan de relansare, bazat pe construirea de infrastructuri pentru a…

- Premierul britanic Boris Johnson, criticat pentru modul in care a gestionat criza provocata de noul coronavirus in Regatul Unit, a laudat miercuri eforturile "incredibile" ale tarii sale pentru combaterea epidemiei de COVID-19, in pofida bilantului foarte ridicat al maladiei, potrivit AFP. Aproape 41.000…

- In Anglia, pana la sase persoane se vor putea intalni in aer liber si scolile se vor redeschide treptat incepand de luni, a declarat Johnson in cadrul unei conferinte de presa in care a fost intrebat din nou in legatura cu decizia consilierului sau, Dominic Cummings, de a conduce 400 km in timpul…

- Acuzat ca a transmis pana acum mesaje lipsite de claritate in ceea ce privește masurile de ieșire din criza coronavirusului, premierul britanic Boris Johnson a anunțat duminica, 10 mai, cateva din elementele planului de relaxare.In discursul de la Downing Street, Johnson a subliniat necesitatea prudenței…

- Regatul Unit, a doua cea mai afectata tara de noul coronavirus in Europa cu 26.711 de morti, a „depasit varful” epidemiei, a afirmat joi premierul Boris Johnson, scrie AFP. „Am depasit varful epidemiei si suntem pe o panta descendenta”, a decalrat liderul conservator, la prima sa conferinta de presa…

- Boris Johnson, in varsta de 55 de ani, va prelua controlul guverului sub presiunea caderii economice ce a urmat carantinei menite sa opreasca raspandirea coronavirusului, precum și creșterea bilanțului deceselor. Criticile fața de modul in care a reacționat guvernu la pandemie cresc, testarile…