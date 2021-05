Stiri pe aceeasi tema

- Seful conservatorilor scotieni, Douglas Ross, a spus duminica ca premierul britanic Boris Johnson ar trebui sa demisioneze daca ancheta privind finantarea renovarii apartamentului pe care il ocupa in Downing Street concluzioneaza ca acesta a incalcat codul de conduita ministeriala, conform Agerpres.

- Seful conservatorilor scotieni, Douglas Ross, a apreciat duminica aceasta ca premierul britanic Boris Johnson ar trebui "cu siguranta" sa demisioneze daca ancheta privind finantarea renovarii apartamentului pe care Johnson il ocupa in Downing Street concluzioneaza ca seful executivului de la Londra…

- Seful conservatorilor scotieni, Douglas Ross, a apreciat duminica aceasta ca premierul britanic Boris Johnson ar trebui "cu siguranta" sa demisioneze daca ancheta privind finantarea renovarii apartamentului pe care Johnson il ocupa in Downing Street concluzioneaza ca seful executivului de la Londra…

- Lucrarile de renovare au costat in jur de 200.000 de lire, dar premierul primește o suma anuala de doar 30.000 de lire pentru locuința, scrie BBC. Boris Johnson este suspectat ca a completat suma cu bani primiți din donații sau imprumuturi, dar ca nu a declarat acest lucru. Autoritațile de la Londra…

- Comisia Electorala a lansat oficial o ancheta privind finanțarea renovarii apratamentului premierului Boris Johnson din Downing Street, scandal care ține prima pagina a presei britanice de câteva zile. Comisia a transmis ca exista motive temeinice pentru a suspecta comiterea unei /unor…

- Declarația, aparuta in cotidianul The Sun, a fost facuta de Johnson intr-o intalnire pe platforma Zoom cu parlamentarii conservatori, carora le-a cerut spijinul pentru restricții. In aceeași discuție, premierul britanic a laudat companiile farmaceutice pentru dezvoltarea de vaccinuri intr-un timp record.”Motivul…

- Declarația, aparuta in cotidianul The Sun, a fost facuta de Johnson intr-o intalnire pe platforma Zoom cu parlamentarii conservatori, carora le-a cerut spijinul pentru restricții. In aceeași discuție, premierul britanic a laudat companiile farmaceutice pentru dezvoltarea de vaccinuri intr-un timp record.”Motivul…