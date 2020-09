Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a asigurat joi ca își va menține proiectul de lege care revoca anumite prevederi ale acordului Brexit, respingând ultimatumul de la Bruxelles care i-a cerut sa renunțe la acesta pâna la sfârșitul lunii, potrivit AFP."Am fost perfect clar ca nu vom…

- Gove, responsabil pentru aplicarea acordului de retragere a Regatului Unit din UE, a declarat ca a respins cererea exprimata de vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic. „Am transmis foarte clar ca nu vom retrage aceasta legislatie, iar el a inteles acest lucru. Dar, de asemenea, am subliniat…

- Franta a atentionat joi Regatul Unit ca orice incalcare a acordului cu privire la Brexit ar fi "inacceptabila", intr-un moment in care Londra este somata sa dea explicatii referitor la un proiect de lege ce contravine partial acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), informeaza…

- Legea cu care Boris Johnson pune in pericol acordurile incheiate cu UE și risca sa reaprinda conflictul intre republicanii catolici și protestantii unionisti in Irlanda de Nord Marea Britanie se pregatește sa introduca, miercuri, un proiect legislativ care pune in pericol acordurile internaționale incheiate…

- Deja dificile, negocierile dintre Londra și Bruxelles legate de viitorul post-Brexit s-au reluat marți într-o atmosfera și mai sumbra: guvernul britanic a recunoscut ca dorește sa revina, încalcând dreptul internațional, asupra angajamentelor asumate la ieșirea din Uniunea Europeana,…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ridicat tonul luni, cu o zi inaintea reluarii negocierilor asupra relatiei post-Brexit, Boris Johnson amenintand sa se retraga din discutii la mijlocul lui octombrie si pregatindu-se, conform Financial Times, sa revina asupra anumitor angajamente din trecut, relateaza…

- Șeful serviciilor financiare din UE i-a avertizat pe mai marii din City of London (centrul financiar al Regatului Unit) ca s-ar putea sa aiba mai mult de așteptat dupa sfârșitul anului pâna sa afle daca vor fi obținut dreptul de acces pe piața organizației, lasându-i astfel pe directorii…

- Ministrul pentru Brexit, Michael Gove, a precizat, intr-un articol publicat in Sunday Telegraph, ca aceasta suma va permite sa se asigure ca "noile frontiere" ale tarii sunt pregatite cand Regatul Unit va prelua controlul asupra lor, potrivit Agerpres. Gove a garantat, duminica, pentru Sky…