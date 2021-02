Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a recunoscut luni ca trebuie sa mai slabeasca, la o intalnire cu votanti care se vaccinau impotriva COVID-19, relateaza Reuters. "Am avut atatea ace in mine cand am fost in spital incat m-am obisnuit complet", si-a amintit Johnson. O persoana…

- Premierul britanic Boris Johnson a indicat luni ca are in vedere o inasprire a restrictiilor de intrare in Marea Britanie din cauza riscului ca vaccinurile existente pe piata sa fie ineficiente in fata noilor variante ale coronavirusului, relateaza Reuters. Noile variante ale coronavirusului…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat miercuri in parlament ca incheierea ultimului "lockdown" din Anglia va necesita o "ridicare graduala" in timp, angajandu-se in acelasi timp ca scolile vor fi "primele care se vor redeschide", relateaza Reuters. Adresandu-se parlamentului inainte ca deputatii…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, sambata, ca Londra și Anglia de sud-est vor intra in a patra etapa de masuri de carantina generala, in contextul creșterii numarului de infecții cu Covid-19 datorate unui nou tip de coronavirus, potrivit Euronews, citat de Digi 24.Persoanele aflate in zonele…

- Premierul britanic Boris Johnson a sustinut miercuri, inaintea unei cine de lucru cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca niciun lider britanic nu ar putea accepta cererile asupra carora UE insista pentru incheierea unui acord comercial post-Brexit si a precizat ca in aceste conditii…

- Premierul britanic Boris Johnson a apreciat marti ca pozitiile Londrei si Uniunii Europene asupra relatiei viitoare sunt inca foarte indepartate, inainte de a se deplasa in zilele urmatoare la Bruxelles pentru a incerca sa deblocheze negocierile, transmit Reuters si AFP. ''Eu sunt intotdeauna…

- Marea Britanie si UE fac, in aceasta saptamana, o ultima incercare de a ajunge la un acord post-Brexit, pentru a evita o despartire haotica la sfarsitul acestui an Marea Britanie si Uniunea Europeana vor face in aceasta saptamana o incercare de ultim moment pentru a incheia un acord post-Brexit, avand…

- Negociatorii britanici și ai Uniunii Europene se întâlnesc duminica la Bruxelles într-o ultima încercare de a ajunge la un acord privind comerțul post-Brexit, înainte ca acordul de tranziție sa se încheie, pe 31 decembrie, transmite Reuters.Premierul britanic…