Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, l-a numit, joi, pe Dan Rosenfield in functia de sef de cabinet, informeaza agentia Reuters si postul BBC News. "Premierul l-a numit pe Dan Rosenfield in functia de sef de cabinet. Dan Rosenfield va incepe activitatea pe 7 decembrie", a comunicat Downing…

- Dominic Cummings, foarte influentul si controversatul arhitect al campaniei pentru Brexit, si-a parasit postul de consilier special al premierului britanic Boris Johnson, a declarat vineri seara o sursa guvernamentala, relateaza AFP. Consilierul ar fi trebuit sa plece din functie inainte…

- Unul dintre principalii consilieri ai premierului britanic Boris Johnson, Lee Cain, a demisionat din functia de director de comunicare al executivului britanic si isi va parasi postul la sfarsitul acestui an, a informat miercuri seara BBC, preluat de dpa. In scrisoarea sa de demisie citata de BBC, Lee…

- Ministrul Finanțelor da asigurari ca taxele nu vor crește. Cițu: Bugetul pe 2021 va fi prezentat la 15 zile dupa investirea noului Guvern Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a afirmat luni ca taxele nu vor creste și a precizat ca Guvernul din care face parte a eliminat taxe, dand ca exemplu supra-acciza…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a revizuit vineri in scadere ratingul aferent datoriei guvernamentale a Marii Britanii, din cauza impactului economic semnificativ al crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), al Brexitului si al lipsei unor planuri bugetare clare…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un purtator…

- Guvernul britanic a dezmintit luni ca premierul Boris Johson s-ar fi deplasat in Italia la mijlocul lunii septembrie, asa cum a scris un cotidian italian, Downing Street precizand ca prim-ministrul nu a calatorit in Peninsula in ultimele luni, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Divortul agitat al Marii Britanii de UE a intrat luni intr-o npua faza de turbulente, dupa ce Londra a anuntat ca tratatul ar putea fi pus cel putin partial in discutie, in cazul in care nu se ajunge la un acord de liber-schimb pana la jumatatea lui octombrie. JOHNSON CONSIDERA ”CONTRADICTORIU” ACORDUL…