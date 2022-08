Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de finanțe britanic, Rishi Sunak, candidat la șefia Partidului Conservator și, prin extensie, la funcția de prim-ministru al guvernului de la Londra, a parut sa convinga un numar semnificativ de delegați conservatori in cursa pentru șefia partidului la o dezbatere televizata, joi, cu…

- Cei doi candidați britanici la funcția de prim-ministru au promis duminica sa abordeze imigrația ilegala ca pe o prioritate, ambii susținand politica guvernului de a trimite migranții in Rwanda. Fostul ministru de finanțe Rishi Sunak și ministrul de externe Liz Truss se lupta pentru a deveni urmatorul…

- Liz Truss il va infrunta pe Rishi Sunak in ultima runda a unei curse foarte disputate a funcției de prim-ministru al Marii Britanii. Penny Mordaunt a ieșit din cursa miercuri, dupa ce a primit cele mai puțin voturi intr-un al cincilea tur de scrutin in randul parlamentarilor conservatori. Fostul ministru…

- Premierul Boris Johnson si-a luat ramas-bun miercuri de la parlamentarii britanici, in ultima sa sesiune de intrebari in calitate de prim-ministru. ”Misiune in mare parte indeplinita… Hasta la vista, baby”, și-a incheiat Johnson discursul, in aplauzele conservatorilor, potrivit Reuters. „Noi am ajutat,…

- In Marea Britanie a aavut loc al patrulea tur de scrutin pentru noul lider al Partidului Conservator, care va deveni automat prim-ministru, transmite RBC-Ucraina cu referire la The Guardian. In urma rezultatelor rundei a patra, ramin in cursa urmatorii candidați: Rishi Sunak - 118 voturi Penny Mordaunt…

- Fostul ministru britanic al Apararii, Penny Mordaunt, a devenit duminica al noualea parlamentar conservator care și-a depus candidatura pentru a-l inlocui pe premierul Boris Johnson, relateaza agenția France Press, preluata de news.ro . Penny Mordaunt, in varsta de 49 de ani, a fost, in 2016, o susținatoare…

- Mai mulți membri ai Partidului Conservator l-au acuzat pe premierul demisionar Boris Johnson ca incearca sa „saboteze” candidatura lui Rishi Sunak, fost ministru de Finanțe, la funcția de prim-ministru – și ca a refuzat sa plece de bunavoie din Downing Street 10, reședința tradiționala a șefilor guvernului…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, unul dintre candidatii favoriti pentru a-i succeda premierului Boris Johnson, a anuntat sambata ca a luat decizia de a nu se prezenta in competitia pentru sefia partidului si a guvernului, potrivit Reuters si AFP. Fostul ministru de finante, Rishi Sunak,…