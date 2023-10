Boris Johnson, de la premierul Marii Britanii, la postul de prezentator TV  

Fostul premier britanic Boris Johnson va putea fi vazut, de anul viitor, in calitate de prezentator și comentator la postul de televiziune GB News. El a revenit deja in mass-media in calitate de editorialist la ziarul Daily Mail, dupa mai mulți ani de pauza. Johnson a lucrat ca jurnalist inainte de a intra in politica. In iunie, s-a reintors la vechea dragoste și a inceput sa scrie editoriale pentru Daily Mail. „Voi oferi acestui nou canal de televiziune remarcabil opiniile mele sincere despre orice, de la Rusia la China, razboiul din Ucraina, cum sa facem fata tuturor acestor provocari, pana…