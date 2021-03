Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca se va vaccina vineri cu AstraZeneca/Oxford, insistand ca ambele vaccinuri care sunt administrare in prezent in campania de imunizare din tara sa - de la Oxford/AstraZeneca si Pfizer - sunt sigure, transmite Reuters.„Vaccinul…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat miercuri ca se va vaccina in curand cu serul dezvoltat de compania farmaceutica AstraZeneca, in parteneriat cu Universitatea Oxford, informeaza Hotnews , care citeaza Reuters și Politico. Anunțul lui Johnson vine dupa ce mai multe țari au suspendat vaccinarea…

- Premierul britanic Boris Johnson a marturisit marti ca a abandonat jurnalismul in favoarea politicii pentru ca, in prima sa profesie, s-a aflat de multe ori in situatia de a "abuza" de oameni in munca sa, relateaza Reuters. Johnson (56 de ani) a afisat un mod specific, colorat si combativ,…

- Cei aproape 1.500 de voluntari pentru studiul avansat al vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de Oxford/Astrazeneca nu au fost informați ca le-a fost administrata cu o doza greșita, dupa descoperirea acestei erori, arata documente obținute de agenția Reuters , citata de HotNews.ro . Participanților la…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca vaccinul COVID-19 dezvoltat de Universitatea Oxford și AstraZeneca ofera un raspuns imun bun in cazul persoanelor varstnice. Reacția vine dupa ce Germania a recomandat administrarea vaccinului doar sub 65 de ani, scrie Reuters. Comisia germana de vaccinare…

- Luni, Marea Britanie a inceput sa iși imunizeze populația cu vaccinul anti-COVID dezvoltat de compania farmaceutica AstraZeneca și Universitatea Oxford, relateaza Reuters.MareaBritanie, care se grabește sa-și vaccineze populația mai repede decat StateleUnite și restul Europei, in incercarea de a pune…

- Israelul a identificat patru cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus aparuta in Marea Britanie, a anunțat miercuri Ministerul Sanatații, relateaza Reuters. Trei dintre cazuri au fost persoane care s-au intors din Anglia și care sunt in izolare la un hotel desemnat special ca cladire de carantinare,…