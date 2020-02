Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Boris Johnson a declarat ca va lua masuri mai stricte in ceea ce privește eliberarea din inchisoare in urma atacului comis duminica de un militant islamist in orasul Londra, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Atacatorul, pe numele sau Sudesh Amman, avea 20 de ani,…

- Reteaua terorista Stat Islamic a revendicat, luni, atacul comis duminica de un militant islamist in orasul Londra, soldat cu ranirea a trei persoane.Citește și: Problemele Boeing BUBUIE și in curtea Ryanair: 200 de milioane de pasageri ar putea ramane la sol! Un barbat a fost impușcat…

- Tanarul a fost condamnat pentru propaganda terorista in anul 2018, dupa ce a postat pe retelele de socializare imagini ale activitatilor gruparii teroriste Stat Islamic si a facut apologie acestie organizatii. Acesta avea 17 ani in momentul comiterii ultimei infractiuni. Agresorul…

- Barbatul care a fost împușcat mortal de poliție, la Londra, dupa ce a înjunghiat doua persoane, fusese eliberat din închisoare în ianuarie. Ispașise numai jumatate dintr-o pedeapsa cu trei ani și patru luni de detenție, primita pentru infracțiuni de natura terorista, relateaza…

- Barbatul care a înjunghiat duminica trei persoane în sudul Londrei și a fost ulterior ucis de polițiști fusese eliberat la finalul lunii trecute din închisoare, dupa ce executase mai puțin de jumatate dintr-o pedeapsa primita pentru infracțiuni de natura terorista, informeaza BBC și…

- Politia britanica a impuscat un barbat in Streatham, in sudul Londrei, in ceea ce a calificat drept un incident de natura terorista in care "se crede ca mai multi oameni au fost injunghiati", a anuntat duminica Politia Metropolitana, citata de Reuters, scrie Agerpres."Un barbat a fost impuscat…

- Poliția britanica a împușcat un barbat în sudul Londrei într-un incident care ar putea fi terorist și se crede ca mai multe persoane au fost înjunghiate, relateaza Reuters. ”Un barbat a fost împușcat de catre polițiști înarmați în Streatham (sudul…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și alte trei au fost ranite, vineri, la Londra, în urma unui atac cu arma alba comis pe London Bridge. Atacatorul a fost împușcat mortal de poliție, care trateaza incidentul drept unul "terorist", relateaza presa internaționala.22.30 Atacul…