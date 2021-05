Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson datora suma respectiva unei femei obsedate de teorii ale conspiratiei, care il acuza pe seful guvernului de „defaimari repetate”, conform Daily Mail și AFP, citate de Agerpres . De asemenea, femeia este cunoscuta pentru ca a lansat constant proceduri judiciare impotriva…

- Marea Britanie va desfasura anul viitor o ancheta asupra modului in care guvernul a gestionat pandemia de COVID-19, a anuntat miercuri premierul Boris Johnson, relateaza Reuters. "Acest proces va analiza in detaliu actiunile statului", a afirmat el in parlament. Ancheta va fi sustinuta…

- Parlamentul britanic si-a redeschis in mod oficial lucrarile marti dupa alegerile desfasurate saptamana trecuta in Anglia, Scotia si Tara Galilor, startul noii sesiuni fiind dat, conform traditiei, de discursul reginei Elisabeta a II-a, relateaza dpa. Suverana a mentionat cateva dintre…

- Liderul scoțian a câștigat din nou alegerile și a promis o consultare de autodeterminare pentru momentul în care va fi depașita criza Covid-19.Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, l-a invitat pe premierul scoțian, d-na Nicola Sturgeon, la un "summit al națiunilor" din…