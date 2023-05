Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Direcției asistența medicala și sociala a Primariei Chișinau, Boris Gilca, a depus cererea de demisie din funcție, dupa ce a fost reținut in dosarul de delapidare a fondurilor externe, destinate refugiaților. Anunțul a fost facut de primarul capitalei, Ion Ceban, pe rețele.

- Centrul Național Anticorupție (CNA) anunța ca mai multe bunuri, achiziționate din fonduri externe și bugetare, destinate refugiaților din Ucraina, ar fi fost delapidate de catre persoane publice din cadrul Direcției Generale Asistența Medicala și Sociala a Consiliului Municipal Chișinau in complicitate…

- Mai multe bunuri, achiziționate din fonduri externe și bugetare, destinate refugiaților din Ucraina au fost furate de angajați din Direcției Generale Asistența Medicala și Sociala a Consiliului Municipal Chișinau, potrivit anchetei Centrului Național Anticorupție (CNA), relateaza Ziarul de Garda și…

- Au gasit mancare și se rețin oamenii, deși din video nu e clar unde este și ce concret este. Așa a comentat edilul Ion Ceban, reținerea pentru 72 de ore a celor doi angajați ai Direcției Generale Asistența Medicala și Sociala a Consiliului Municipal Chișinau, printre care

- Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție au facut joi, 4 mai, acțiuni de urmarire penala intr-un dosar de delapidare a fondurilor externe destinate refugiaților, a informat saptamanalul din Republica Moldova, Ziarul de Garda.Descinderile au avut loc inclusiv la persoane publice…

- Planul Urbanistic General al Bucurestiului ramane valabil, avand in vedere ca reclamantul a renuntat la cererea sa de anulare, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „In iunie 2022, cand Tribunalul Bucuresti a anulat in prima instanta Planul Urbanistic General, am indemnat la calm, spunand…

- Primaria municipiului Chișinau anunța ca, și in acest an va asigura, de Paștele Blajinilor, transport gratuit locuitorilor Capitalei. Anunțul a fost facut de primarul Capitalie, Ion Ceban, in cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de luni. Edilul a declarat ca ulterior responsabilii vor…

- Deputații PAS au aprobat, in ședința de astazi, 30 martie, cererea de demisie a Corneliei Cozlovcshi din funcția de președinte al Consiliului de administrație al Comisiei Nationale a Pietei Financiare.