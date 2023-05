Stiri pe aceeasi tema

- La acest moment, in cadrul unei ample operatiuni, Politia Romana, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Politiei de Frontiera si al Jandarmeriei Romane, efectueaza peste 58 de actiuni operative, pentru destructurarea unor grupuri infractionale organizate, specializate in trafic de…

- Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Procurorii…

- Judecatorii au dispus arestarea pentru 30 de zile a șase din cei șapte barbați reținuți de procurorii DIICOT. A șaptea persoana a fost plasata sub control judiciar. Cei reținuți de procurorii DIICOT in cursul zilei de 12 aprilie sunt urmatorii:OTVOS LUCIAN zis ”Pupu”OTVOS GABRIEL zis ”Faraonu”OTVOS…

- Procurorii DIICOT Timișoara, impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, Brigazilor de Combatere a Criminalitații Organizate București și Timișoara și Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Mehedinți au efectuat marți un numar…

- Procurorii DIICOT Timisoara au trimis in judecata 35 de persoane, cetateni romani si libanezi, o parte dintre ei din conducerea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa la data faptelor, care ar fi vandut la pret de fier vechi 2.450 de vagoane destinate casarii, desi acestea intrau intr-o…

- Politistii de la combaterea criminalitatii organizate, impreuna cu procurorii DIICOT, au facut peste 200 de perchezisii, in intervalul a aproximativ doua saptamani, pentru a destructura mai multe grupari care se ocupau cu trafic si consum de droguri, spalare de bani sau diverse infractiuni informatice.…

- Patru persoane au fost reținute, iar alte doua au fost plasate sub control judiciar intr-un dosar de trafic de droguri. Polițiștii și procurorii DIICOT Timișoara au facut in acest caz șapte percheziții domiciliare. Polițistii Serviciului Antidrog din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate…

- DIICOT Timișoara a declanșat, in aceasta dimineața, o mega-operațiune care vizeaza rețelele de trafic de migranți din vestul țarii – in paralel polițiștii de la BCCO și Poliția de Frontiera insoțiți de jandarmi au descins in o suta de locații din județele Timiș, Arad, Caraș Severin, București și Olt.…