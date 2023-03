Stiri pe aceeasi tema

- CERERE…Trimiși in spatele gratiilor, in arest preventiv, cei opt barladeni acuzați de trafic de droguri vor mai sta o perioada dupa gratii. Și asta dupa ce magistrații au decis prelungirea mandatului de arestare cu inca 30 de zile, chiar daca toți cei 8 au cerut inlocuirea masurii privative de libertate…

- TUPEU….Fostul polițist de la Zorleni, Madalin Silitra, cel care a decis sa demisioneze pentru a se apuca de furat, a mai facut o incercare de a scapa de arestul preventiv. Alaturi de el, in demers, s-a aflat și prietenul de fapte, Stan Inspector. Și acum judecatorii au decis sa respinga cererea de inlocuire…

- CERERE… Trimiși in spatele gratiilor, in arest preventiv, cei 8 barladeni acuzați de trafic de droguri vor mai sta, o perioada, dupa gratii. Și asta dupa ce magistrații au decis prelungirea mandatului de arestare cu inca 30 de zile chiar daca toți cei 8 au cerut inlocuirea masurii privative de libertate…

- DEZERTOR… Un traficant barladean, la doar cateva zile dupa ce a fost plasat in arest la domiciliu, a vrut sa simta libertatea și sa se distreze. A ieșit in strada, dar nu oricum. Inarmat cu un cuțit, s-a dat zmeu și a amenințat trecatorii. Isprava il va intoarce cel mai probabil, dupa gratii. Arestat…

- CERERE… Arestat, in luna octombrie, dupa ce la percheziții procurorii i-au descoperit in locuința peste 5 kg de cannabis, Bogdan Marius Daniel a cerut magistraților o masura mai ușoara. Ca și in urma cu o luna, instanța a luat act de cererea vasluianului, dar a decis prelungirea mandatului de arestare…

- TUPEU… Fostul polițist de la Zorleni, Madalin Silitra, cel care a demisionat iar apoi s-a apucat de furat, a primit vești nu tocmai bune. Și asta dupa ce magistrații au decis sa respinga cererea de inlocuire a masurii arestului preventiv cu o masura mai ușoara privativa de libertate. De același tratament…

- SOLICITARE… Polițistul de frontiera din Huși care, baut fiind, a accidentat o femeie aflata pe trecerea de pietoni, pare sa aiba… simțul umorului! Acesta a venit la instanța cu o solicitare pe care unii o cred cel puțin nastrușnica: a cerut judecatorului sa ii dea voie sa ia legatura cu unul dintre…

- TUPEU…Arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a ucis propriul copil cu o lovitura de cutit, Gigel Manta arata, inca o data, ca nu-i pare deloc rau pentru ceea ce a facut. Cu indiferenta de care a dat dovada inclusiv in momentul in care a fost retinut de catre politisti, barbatul din localitatea…