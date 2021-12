Stiri pe aceeasi tema

- Alocația de stat pentru copii va fi majorata incepand cu 1 ianuarie 2022, potrivit Ordonanței de Urgența aprobate miercuri in ședința de Guvern. De asemenea, se va acorda anul viitor o indemnizație suplimentara pentru persoanele cu dizabilitați, respectiv a 13-a indemnizație. Mai exact, alocația…

