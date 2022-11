Boom”, urmat de o explozie spectaculoasă: Sistemul german IRIS-T a distrus una după alta două rachete rusești O noua inregistrare video spectaculoasa distribuita pe rețelele de socializare arata cum doua rachete rusești sunt interceptate deasupra regiunii Kiev de catre rachete ale sistemului de aparare aeriana IRIS-T furnizat Ucrainei de catre Germania. In inregistrarea filmata de ucraineni poate fi auzita o bubuitura puternica ce semnaleaza distrugerea primei rachete rusești, imediat dupa aceea putand fi vazuta o racheta a sistemului IRIS-T in zbor inainte sa iși loveasca ținta, producand o explozie spectaculoasa. Spectacular footage: Two Russian Kalibr cruise missiles shot down within seconds over Kyiv… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți, in discursul sau zilnic, ca rachetele rusești au lovit Polonia, afirmand ca “teroarea nu se limiteaza la granițele noastre naționale”, potrivit CNN și Reuters. Autoritațile poloneze nu au confirmat ca rachetele rusești au aterizat pe teritoriul…

- Ministerul Apararii considera ca informațiile privind rachetele rusești in Polonia reprezinta o provocare, informeaza rbc.ru. ”Ministerul rus al Apararii a numit reportajele din presa poloneza despre caderea a doua rachete rusești pe teritoriul țarii drept o provocare”, noteaza site-ul rusesc. Ministerul…

- Au aparut primele imagini de la locul in care au cazut rachetele rusești in Polonia. Postul polonez de radio Zet a relatat, marți seara, ca doua rachete ratacite au cazut in orașul polonez Przewodow, de pe partea poloneza a graniței cu Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Robert Lewandowski a oferit o adevarata lectie de modestie la ceremonia pentru Balonul de Aur 2022. Vedeta Barcelonei a venit la gala cu ceas in valoare de 200 lei. Chiar daca are un salariu de 23 de milioane de euro, Robert Lewandowski a uluit intreaga planeta seara trecuta. Robert Lewandowski, lectie…

- ”Rachetele de astazi, care au lovit substatiile de generare termica si electrice, au fortat Ucraina sa suspende exporturile de energie electrica incepand cu 11 octombrie 2022 pentru a-si stabiliza propriul sistem energetic”, a anuntat Ministerul ucrainean al Energiei intr-un comunicat pe site-ul oficial.…

- Biroul de vize al consulatului german a fost lovit in timpul atacurilor Rusiei asupra capitalei ucrainene Kiev. Fostul președinte al Fundației Boll de la Kiev, Serghei Sumlenni, a postat fotografii pe Twitter și a scris, adresandu-se cancelarului Olaf Scholz și ministrului de externe Annalena Baerbock:…

- Presedintia Ucrainei a anuntat marti ca in „aproape intreaga” regiune Herson din sudul tarii, ocupata de fortele ruse, se dau „lupte intense”, transmite AFP. Imagini cu bombardamente din Herson, Harkov și in Nova Kahovka au fost publicate online. Arrivals in Kherson pic.twitter.com/P7eJIMX4D4 — ТРУХА⚡️English…

- Un turist rus și-a facut un selfie pe o plaja din Crimeea și a dezvaluit din greșeala informații strategice despre apararea antiaeriana a Moscovei. Ucrainenii i-au mulțumit printr-un mesaj ironic.