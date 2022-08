Bonnie și Clyde de România: descinderi la un cuplu care falsifica bani și găzduia prostituate în acțiune, la Constanța Un barbat de 37 de ani și soția sa, in varsta de 28 de ani, au fost reținuți, fiind acuzați ca au inlesnit practicarea prostituției de catre mai multe persoane, pe care le gazduiau, le promovau și le aduceau clienți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

