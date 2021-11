Bomboane din colivă cu vișine! Cel mai simplu desert pentru Postul Crăciunului Cu toții știm cat de greu este sa ne abținem de la dulciuri. Ei bine, credincioșii care au inceput deja sa țina marele post al Craciunului, cu siguranța simt nevoia de a-și delecta papilele gustative cu un desert pe cinste, insa care sa nu-i duca in pacat. Pentru a satisface toate dorințele, va prezentam bomboanele de casa din coliva, umplute cu vișine. Ușor și simplu de facut! Iata cum se prepara! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

