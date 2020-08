Stiri pe aceeasi tema

- Din motive necunoscute, un barbat s-a intins astazi pe o trecere de pietoni din centrul capitalei. In timp ce mai mulți trecatori s-au oferit sa-i acorde ajutor, un echipaj de poliție care a trecut pe alaturi nu a reacționat in niciun fel.

- In timp ce autorii atacului mafiot din Chiajna sunt de negasit, dupa ce au impușcat și macelarit cu sabiile in plina strada doi oameni, interlopii care s-au fugarit cu pistoalele printre copiii din Parcul Carol I stau relaxați, fiindca polițiștii de la Secția 14 din Capitala n-au reușit, de marți, sa…

- Un barbat in varsta de 35 de ani dn București a fost reținut, joi, dupa ce a tras cu un pistol, deranjat de zgomotul facut de copii pe strada, in Sectorul 5, a informat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB).

- Barbatul care a injunghiat mortal, miercuri, o femeie, intr-un apartament din Capitala, s-a predat la Poliție. Miercuri, Secția 13 Poliție a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul ca o femeie a fost injunghiata intr-un apartament situat in sectorul 3. „La fața locului au sosit polițiștii…

- O crima infioratoare a avut loc miercuri seara in Capitala! O femeie a fost omorata cu sange rece de propriul soț, iar 3 copii au ramas acum fara mama. Detalii șocante! Ulterior, barbatul s-a predat la Poliție.

- Cauza exacta a tragediei e inca verificata de anchetatori, insa pista principala a oamenilor legii, spun surse din Politie, e cea a unui accident. Una dintre fete ar fi alunecat pe dalele pline de mazga ale barajului, a doua ar fi sarit in ajutor si a alunecat si ea, la fel intamplandu-se si cu cea…

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu a fost implicat intr-un eveniment rutier, sambata, dimineata, dupa ce masina in care circula, in coloana, a intrat in coliziune cu autoturismul de Politie care deschidea drumul.

- Margherita din Clejani a fost prinsa sambata dimineața drogata la volan, dupa ce a intrat intr-o mașina parcata pe Bd. Gheorghe Șincai din Capitala. Margherita a fost luata de la Poliție de tatal sau, unde, in drum spre mașina a facut cateva declarații extrem de ciudate. Testele au aratat ca fata era…