- Avioanele israeliene au bombardat vineri ”ținte militare din toata Fașia Gaza” ca raspuns a unor focuri de arma care au vizat trupele israeliene aproape de frontiera cu enclava palestiniana, a spus Armata intr-un comunicat de presa, relateaza AFP.

- Aviatia israeliana a efectuat luni noua atacuri impotriva unor "obiective militare" ale Hamas in nordul Fasiei Gaza, ca riposta la trimiterea unor zmeie incendiare pe teritoriul israelian, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, citat de AFP. Aceste atacuri au vizat doua situri…

- Patru palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza vineri, impuscati de militari israelieni, in noi infruntari in apropiere de bariera israeliana de securitate, a anuntat Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, relateaza AFP.Nabil Abu Daraba (26 ans) a fost ucis in nordul Fasiei Gaza, in timp ce…

- Armata israliana a atacat zeci de tinte in Fasia Gaza, ca represalii fata de un tir intensiv de obuze - confruntarea cea mai grava intre israelieni si grupari armate palestiniene de la razboiul din 2014, relateaza AFP.Citește și: Unul dintre mesenii de la 'Doi Cocoși' rupe TACEREA și sare…

- Armata israeliana a confirmat bombardamentul, precizand ca a actiunea militara a fost efectuata ca reactie la plasarea unui dispozitiv exploziv in apropierea gardului de la frontiera intre Israel si Fasia Gaza. Dispozitivul a explodat in cursul dezamorsarii, fara sa se inregistreze victime. In…

- Avioane militare israeliene au bombardat ''infrastructura subterana terorista'' apartinand Hamas in nordul Fasiei Gaza, a anuntat miercuri armata israeliana, precizand ca au mai fost lovite alte doua tinte militare ale miscarii islamiste palestiniene, transmite dpa. Loviturile…

- Un numar de palestinieni - prezentati ca ''teroristi'' - au reusit sa patrunda in teritoriul israelian si sa incendieze un post al armatei, a informat aceasta, precizand ca nu exista raniti de partea israeliana.Comunicatul nu mentioneaza nimic despre starea palestinienilor.In…

- Statele Unite ale Americii au blocat adoptarea unei declaratii ONU prin care se cerea "o investigatie independenta si transparenta” privind uciderea protestatarilor palestinieni de catre fortele israeliene la granita cu Fasia Gaza, scrie The Independent.Ministerul Sanatatii din Palestina a…