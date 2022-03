Bombardamente în nordul Ucrainei: Cel puțin 4 MORȚI, inclusiv un copil, uciși de o rachetă de croazieră - VIDEO Un atac aerian a fost declanșat marți inainte de miezul nopții in orașul Jitomir din Ucraina. Atacul asupra bazei militare din oraș a atins mai multe locuințe din apropierea unui spital. E vorba de baza brigazii 95 a Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Unian.net .Bilanțul victimelor, anunțat de autoritați, indica cel puțin patru morți, inclusiv un copil, și raniți, 10 cladiri avariate. Și spitalul din localitate a fost atins atacu laerian, toate geamurile cladirii fiind sparte. ❗️The situation after the bombing in #Zhytomyr pic.twitter.com/WvccVKSNoL — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022 ❗️ Zhutomyr… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

