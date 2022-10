Stiri pe aceeasi tema

- Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR) nu se asteapta ca trupele ruse sa se retraga din orasul ocupat Herson, in sudul Ucrainei, dimpotriva, sa il apere, relateaza luni dpa.

- Rusia va avea nevoie probabil intre doi si patru ani pentru a-si reconstrui fortele armate la nivelul de dinaintea razboiului pe care il duce in Ucraina, a apreciat marti ministrul apararii eston, Hanno Pevkur, care a pledat pentru o presiune continua la adresa Moscovei, relateaza AFP.

- Soldații ruși au incercat sa se deghizeze in civili pentru a ieși din incercuirea orașului Liman din regiunea Donețk, a transmis Statul Major ucrainean, intr-o informare preluata de postul public de la Kiev. „Inainte de eliberarea așezarii, unitați separate ale inamicului au incercat sa se retraga in…

- Armata rusa a bombardat un baraj de pe raul Siverski Doneț, cu scopul de a lovi ecluzele și a inunda regiunea, pentru a bloca avansul trupelor ucrainene, conform evaluarii de sambata referitoare la razboiul din Ucraina facute de ministerul britanic al Apararii.

- Pentagonul intenționeaza sa transfere programele de cercetare biologica din Ucraina catre republicile fost-sovietice, statele est-europene și baltice in cel mai scurt timp posibil pentru a se apropia de granițele ruse, a declarat, sambata generalul locotenent Igor Kirillov, șeful Forțelor de Aparare…

- Forțele aeriene ruse au atacat atelierele de lucru de la o fabrica de motoare Sich, situata in regiunea Zaporojie din Ucraina, unde elicopterele erau reparate, a afirmat ministrul ucrainean al Apararii.

- Armata rusa a dat asigurari joi ca nu a desfasurat arme grele la si langa centrala nucleara Zaporojie, aflata sub controlul Moscovei in sudul Ucrainei si vizata recent de lovituri cu obuze, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Rusia a creat „aproape sigur” o noua formatiune majora de forte terestre pentru a veni in sprijinul efectivelor deja implicate in campania sa militara in Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul britanic al Apararii, citat de Reuters.