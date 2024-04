Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu sincer și emoționant acordat recent revistei Vogue France, celebra artista de origine canadiana Celine Dion a vorbit deschis despre lupta sa cu o boala neurologica rara, sindromul persoanei rigide (SPR), diagnosticata in toamna anului 2022. La varsta de 56 de ani, cantareața din Quebec…

- Primarul USR din Campulung Muscel, Elena Lasconi, a facut unele declarații intr-un interviu difuzat in emisiunea "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS. In cadrul acestui interviu, edilul a spus ca nu exclude o viitoare candidatura la prezidențiale, și a emis și un comentariu sarcastic referitor…

- Elon Musk a spus intr-un nou interviu ca ketamina pe baza de reteta a fost utila in tratarea episoadelor sale depresive ocazionale si a sugerat ca administrarea medicamentului este benefica pentru investitorii din companiile sale, transmite CNBC. Dupa ce i-a acordat acest interviu fostului prezentator…

- Intr-un interviu acordat pentru televiziunea publica ungara M1, premierul Viktor Orban a vorbit despre intrevedera sa cu Donald Trump, razboiul din Ucraina, fenomenul migrației și politica interna, noteaza Rador Radio Romania. "Interesele Ungariei pot fi servite acum cel mai bine de un presedinte…

- Intrebat care crede ca este marele risc pe care Romania il intampina, astazi, ca țara, Iliescu a spus ca „populismul a devenit viral in Romania contemporana”, relateaza HotNews.ro.„El a generat marea pandemie morala a societații noastre, fața de care publicul nu a facut anticorpi.Golania a fost interpretata…

- Autoritațile belgiene au detonat o bomba din cel de-Al Doilea Razboi Mondial gasita pe o plaja din apropierea orașului belgian Koksijde. Operațiunea a fost efectuata de o unitate militara de dezamorsare a bombelor. Poliția a precizat ca bomba cintarea peste 100 de kilograme. {{733725}}Plaja se afla…

- Maine seara, de la ora 21:00, Simona Bucura Oprescu vine in platoul Culisele Statului Paralel, unde va pune cap la cap ultimele date importante pentru romanii care au muncit o viața intreaga.Aflați de la ministrul Muncii cine va pierde bani și cine va caștiga mai mult luna de luna, intr-o ediție incendiara,…

- Un dispozitiv exploziv a sarit in aer in centrul Atenei in noaptea de vineri spre sambata, in fata cladirii Ministerului Muncii, fara a face victime, a anuntat sambata politia elena, potrivit AFP.