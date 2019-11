Dansatoarea lui Florin Salam castiga sume imense, scrie Cancan. Astfel, fata lucreaza ca escorta de lux, in Elveția, sub numele de scena Scarlett. Sumele pe care le solicita in schimbul prestațiilor sale sunt de 900 de euro sau 1.000 de franci elvețieni pentru doua ore de companie.

O escorta de lux a dezvaluit care e lucrul pe care si-l doresc toti barbatii, in pat. E ceva la care nu te-ai fi gandit niciodata

Tanara dansatoare s-a facut cunoscuta dupa a intrat in grațiile lui Florin Salam și a devenit una dintre persoanele care-l insoțesc pe manelist la fiecare cantare. Acum ceva…