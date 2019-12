Stiri pe aceeasi tema

- Au fost formulate acuzații foarte grave la adresa fiului lui Petre Geambașu, fiind suspectat in prezent de catre autoritați de fapte care ingrozesc. Asta deoarece Calin Geambașu este suspectat alaturi de fosta lui iubita pentru fapte oripilante, pe care le-ar fi aplicat propriului sau copil. De asemenea,…

- Președintele Republicii Moldova a participat, vineri, la recepția oferita de Ambasada Romaniei de la Chișinau cu prilejul Zilei Naționale de 1 decembrie.Dupa ce s-a intalnit cu oficialii romani, Igor Dodon a transmis un mesaj pe Facebook.”Am adresat intregului popor roman felicitari si urari de bine,…

- Incurcate sunt caile dragostei! Cand toata lumea astepta sa faca pasul cel mare alaturi de Andreea Vilau, femeia pe care o ceruse in casatorie, Cezar Ouatu a intors-o ca la Ploiesti, orasul sau natal. Artistul s-a despartit de logodnica sa si s-a combinat cu fosta iubita a unui fotbalist celebru. Spynews.ro,…

- Deputatul PNL de Ilfov, Daniel Gheorghe, face o analiza dura a situației politice din Basarabia, aratand ca, astazi, prin caderea guvernului Maia Sandu, celalalt stat romanesc se va indeparta și mai mult de Romania și integrarea europeana.”Guvernul de la Chișinau a cazut. De azi incolo…

- Incurcate mai sunt caile iubirii și ei știu asta mai bine ca oricine! Intre Nicolae Guța, Narcisa și Beyonce de Romania a fost un adevarat scandal in urma cu cațiva ani, iar fosta iubita a manelistului a facut, la vremea respectiva, acuzații grave.

- Documentul arata ca principalele trei tari de origine ale solicitantilor de azil in Romania au fost Irak (1.000), Siria (400) si Iran (100). Dintre cele 1.300 de decizii luate in 2018 privind cererile de azil in Romania, o proportie de 45,9% au fost pozitive. Raportul indica, de asemenea,…