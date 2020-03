Bombă în showbiz! Bianca Drăguşanu a vrut să sinucidă: "Le-am spus că mai bine mă arunc pe geam" Bianca Dragusanu a vrut sa se sinucida In urma cu ceva ani, blondina a fost la un pas de a ramane invalida, din cauza unui groaznic accident. Atunci, a fost internata mai multe zile in spital pentru ca medicii sa o tina sub observatie. A fost imobilizata timp de sase luni. A suferit enorm si a vrut sa se sinucida. „La un moment dat, medicii mi-au spus ca singura mea sansa este sa-mi taie piciorul. Atunci m-am gandit la sinucidere si le-am spus ca mai bine ma arunc pe geam decat sa raman infirma. Ma puneau deja sa-mi aleg o proteza din strainatate. Pana la urma am scapat ca printr-o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

