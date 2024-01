Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova a emis un nou comunicat de presa, prin care se ofera mai multe detalii privind dosarul penal ce vizeaza tragedia de la Pensiunea “ Ferma Dacilor”, din Tohani. In acest context, sub titlul „Efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de o persoana juridica…

- Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova a anunțat ca prin ordonanța din data de 01.01.2023, dispusa in dosarul privind incendiul ce a avut loc la data de 26.12.2023 la Complexul turistic „Ferma Dacilor” din localitatea Tohani, comuna Gura…

- Demersuri si masurile dispuse pentru „intrarea in legalitate” a Fermei Dacilor au fost realizate cu incalcarea legii, precizeaza, marti, Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, care anunta si sursa „probabila” a incendiului. „Din cercetarile efectuate pana in prezent a rezultat suspiciunea rezonabila…

- "Prin ordonanța din data de 01.01.2023, dispusa in dosarul privind incendiul ce a avut loc la data de 26.12.2023 la Complexul turistic „Ferma Dacilor” din localitatea Tohani, comuna Gura Vadului, județul Prahova, s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de o persoana juridica și fața…

- Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova este imputernicit sa aduca la cunoștința publicului urmatoarele: La data de 31 decembrie 2023, in dosarul privind incendiul care a avut loc la data de 26 decembrie 2023 la Complexul turistic „Ferma…

- Romania indureta. Ceea ce trebuia sa fie o poveste frumoasa s-a transformat intr-un coșmar. Șapte oameni au murit in a doua zi de Craciun intr-o pensiune din județul Prahova, printre ei fiind și copii. Acum autoritațile cauta vinovații, cam tarziu. Ies la iveala felde fel de detalii care arata cum se…

- Avand in vedere interesul public manifestat privind dosarul avand ca obiect incendiul care a avut loc la Complexul turistic „Ferma Dacilor”, situat in comuna Gura Vadului, sat Tohani, jud. Prahova, Compartimentul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova este…

- „Avand in vedere interesul public manifestat privind dosarul avand ca obiect incediul care a avut loc la Complexul turistic ” Ferma Dacilor ”, situat in comuna Gura Vadului, sat Tohani, jud. Prahova, Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova…