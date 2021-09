Bolsonaro pune sub semnul întrebării procesul electoral din Brazilia: "O farsă" Președintele Jair Bolsonaro a pus la îndoiala alegerile din Brazilia, declarând în fața câtorva sute de mii de susținatori adunați pentru o zi mare de mobilizare la Sao Paulo ca nu poate &"participa la o farsa&", potrivit AFP.

Președintele de extrema dreapta, caruia toate sondajele îi prezic înfrângerea în alegerile din octombrie 2022, a cerut din nou schimbarea sistemului actual de vot electronic, susținând ca acesta duce la frauda.

"Am trei alternative pentru viitorul meu: sa fiu închis, sa fiu mort sau sa fiu victorios.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Jair Bolsonaro a pus la indoiala alegerile din Brazilia, declarand in fata catorva sute de mii de partizani reuniti pentru o zi mare de mobilizare la Sao Paulo ca nu poate "participa la o farsa", noteaza AFP. Presedintele de extrema dreapta, caruia toate sondajele ii prezic…

- Presedintele Jair Bolsonaro a pus la indoiala alegerile din Brazilia, declarand in fata catorva sute de mii de partizani reuniti pentru o zi mare de mobilizare la Sao Paulo ca nu poate "participa la o farsa", noteaza AFP. Presedintele de extrema dreapta, caruia toate sondajele ii prezic o…

- "Am trei alternative pentru viitorul meu: sa fiu inchis, sa fiu mort sau sa fiu victorios. Puteti fi siguri ca prima alternativa nu exista. Fac ce trebuie si nu datorez nimanui nimic", a declarat Bolsonaro, citat de Agerpres, in timpul unei intrevederi cu membri ai retelelor evangheliste, in cadrul…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat sâmbata ca nu sunt decât trei alternative pentru viitorul sau: închisoarea, moartea sau victoria, informeaza AFP, preluata de Agerpres."Am trei alternative pentru viitorul meu: sa fiu închis, sa fiu mort sau sa fiu victorios.…

- "Am trei alternative pentru viitorul meu: sa fiu inchis, sa fiu mort sau sa fiu victorios. Puteti fi siguri ca prima alternativa nu exista. Fac ce trebuie si nu datorez nimanui nimic", a declarat Bolsonaro, citat de Agerpres, in timpul unei intrevederi cu membri ai retelelor evangheliste, in cadrul…

- Un judecator al Curtii Supreme din Brazilia a ordonat miercuri deschiderea unei anchete impotriva presedintelui Jair Bolsonaro pentru difuzarea de informatii false, dupa atacurile sale constante si fara dovezi impotriva sistemului electoral al tarii, relateaza AFP. Judecatorul Alexandre de Moraes a…

- Un judecator al Curții Supreme a Braziliei a dispus miercuri deschiderea unei anchete împotriva președintelui Jair Bolsonaro pentru raspândirea de informații false, dupa atacurile sale constante și nedovedite asupra sistemului electoral, potrivit AFP.Judecatorul Alexandre de Moraes…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan ureaza succes echipei Ciprian Ciucu la alegerile pentru conducerea PNL Bucuresti. „Nu va temeti! Nu pot ei bloca sau anula, cat puteti voi vota!”, este mesajul sau, el referindu-se la acuzatiile de frauda care au precedat scrutinul.