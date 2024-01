Stiri pe aceeasi tema

- Precizari privind desfașurarea urmaririi penale in cauza sinistrului ce a avut loc laComplexul turistic ”Ferma Dacilor” din localitatea Tohani, comuna Gura Vadului, județul Prahova Primele imagini cu patronul de la Ferma Dacilor, dupa tragedia in care și-a pierdut fiul - FOTO Compartimentul de informare…

- Rata anuala a inflatiei a ajuns la 6,72%, in noiembrie, de la 8,07% in octombrie. Marfurile alimentare s-au scumpit cu 6,84%, iar cele nealimentare cu 5,08%, iar serviciile cu 11,18%, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Indicele prețurilor de consum anunțata de Institutul de Statistica…

- Doua cazuri de difterie, confirmate in Romania. Boala extrem de contagioasa nu a mai fost intalnita din 1990 Este o situație care ii uimește inclusiv pe specialiștii de la Institutul Național de Sanatate Publica, dar și pe medicii infecționiști, asta pentru ca vorbim de o boala care nu a fost eradicata,…

- Aproape 86% dintre gospodariile din Romania nu au conexiune la internet – arata datele publicate astazi de Institutul National de Statistica. Conectarea la internet este mai raspandita in regiunea Bucuresti-Ilfov, (aproape 93%), urmata de Nord-Vest si Vest, iar cele mai putine gospodarii cu internet…

- Institutul National de Sanatate Publica a lansat zilele trecute un apel la constientizarea riscurilor fumatului, cu prilejul Zilei Nationale fara tutun, oferind date ingrijoratoare cu privire la consumul de tutun in randul tinerilor din tara. 20% dintre tineri fumeaza Prevalenta mare a fumatului in…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara sectiunea Bazias a fost in crestere, avand valoarea de 6000 m3 s, peste media multianuala a lunii noiembrie 4650 m3 s .In aval de Portile de Fier debitele au fost in crestere, potrivit informatiilor Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor.Debitul…

- Obezitatea infantila constituie una dintre cele mai grave probleme de sanatate din secolul XXI, atrage Ministerul Sanatatii, care a demarat o campanie care promoveaza alimentatia sanatoasa a copiilor. Un copil ar trebui sa manance zilnic 5 portii de fructe si legume, de marimea pumnului sau. De asemenea,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2022 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor masuri in domeniul ocuparii posturilor in sectorul bugetar. Actul normativ are ca obiect…