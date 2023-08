Stiri pe aceeasi tema

- Toate deciziile cu impact asupra aparatului guvernamental vor fi precedate de consultari, a dat asigurari ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, dupa protestul spontan al angajaților din instituția care elaboreaza actele normative pentru reforma bugetara.

- Zeci de angajați ai ministerului Finanțelor au protestat joi in fața biroului lui Marcel Boloș, suparați ca risca sa ramana fara spor de suprasolicitare, iar unii dintre ei fara tichetele de vacanța și de hrana. Asta daca Ordonanța taierilor va fi adoptata. O directoare din Minister i-a spus șefului…

- „Nu inteleg aceasta ingrijorare pentru un proiect care inca este in lucru, nu este nici macar pus in dezbatere publica. Deciziile se iau in cadrul coalitie de guvernare. Eu pot sa va ascult ce doleante aveti si sa prezint mesajul coalitiei de guvernare. Asta pot sa fac. Repet, sunt decizii care se iau…

- Proiectul de ordonanta de urgenta care vizeaza atragerea de venituri la buget este total neadevarat, a declarat miercuri, ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos. El a ținut sa precizeze ca masurile nu sunt definitivate si ca vor fi luate la nivelul coalitiei de guvernare. „Am vazut ieri, din pacate,…

- Deficitul poate ajunge anul acesta la 5,5%, potrivit informatiilor . Autoritatile au renuntat la tinta de deficit bugetar de 4,4% pentru 2023, de aproape 70 de miliarde de lei, si au discutat cu Comisia Europeana permisiunea – avand in vedere ca Romania este deja monitorizata intr-o procedura de deficit…

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu și-a propus sa plafoneze adaosul comercial la alimentele de baza pe intreg lanțul de producție. Plafonarea ar urma sa se aplice timp de șase luni, la alimente precum painea, faina, zaharul, uleiul, ouale, lactatele, fructele, legumele și carnea proaspete. Un hypermarket…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a afirmat, joi, ca este “o realitate” ca, dupa cinci luni, exista un deficit bugetar de 2,33% – 37 miliarde de lei, mentionand ca lucreaza la un plan de masuri fiscale astfel incat sa fie gestionat corespunzator riscul de deficit bugetar si sa se inchida anul la nivelul…

- La finalul discuțiilor de astazi cu sindicatele, Guvernul a anunțat ca oferta pentru profesori este urmatoarea: –”Guvernul Romaniei va adopta, maine, prin Ordonanța de Urgența, cresterea salariilor prevazute in legea 153/2017 cu 1000 lei brut lunar, care reprezinta pentru personalul didactic un avans…